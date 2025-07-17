Ложь во спасение? Рождаемость заменена количеством "заявлений о рождении"

На прошлой неделе в СМИ было распространено сообщение о том, что в 2025 году количество заявлений о рождении детей в России уже превысило миллион. Об этом написало РИА Новости. Сами цифры опубликованы на сайте информационно-аналитического портала "Реестр загс", на которые начали ссылаться в последние дни.

Что такое количество "заявлений о рождении" и чем оно отличается от количества рождений, не совсем ясно. Ранее всегда сообщалось количество родившихся детей, а не количество неких "заявлений". Очевидно, что данное сообщение преследует цель приукрасить истинное и плачевное положение с рождаемостью в стране, поскольку в 2024 году за весь год родилось 1 млн 222 тыс. детей, а суммарный коэффициент рождаемости составил 1,4 ребенка на женщину.

Уже несколько месяцев в России не публикуется полных данных о демографии. На это недавно обратил внимание обозреватель Юрий Подоляка, который отмечает, что такого не было никогда. Он подозревает, что данные не очень хорошие, раз их не публикуют. Но как тогда понимать, что количество заявлений о рождении за полгода почти в два раза больше, чем самих рождений за тот же период 2024 года?

Манипулятивный характер этого сообщения прямо следует из других данных Росстата. Так, в 2025 году суммарный коэффициент рождаемости, который публикуется по месяцам и доведен до мая, продолжил снижение. В первые пять месяцев он изменялся в пределах 1,38-1,39, что чуть ниже прошлогоднего показателя. Так как количество женщин детородного возраста ежегодно уменьшается на 2-3%, то количество родившихся детей должно быть меньше на 3-4%. Это значит, что за первое полугодие должно было родиться около 580 тыс. детей (годом ранее - 600 тыс.).

Именно такая динамика и была по итогу первого квартала: число родившихся составило 288 тыс. Но далее данные были засекречены, зато количество "заявлений о рождении" по прошествии полугода вдруг превысило миллион. К реальной рождаемости это отношения не имеет, но внушает тревогу тем, что имеет явные признаки "лжи во спасение".

Впрочем, даже по данным сайта "Реестр загс" легко увидеть двукратное превышение количества "заявлений о рождении" над число родившихся. Легко убедиться, что в 2024 году этих заявлений было 2 млн 138 тыс., или на 75% больше, чем родившихся детей. В этом году, если исходить из той же пропорции, родившихся должно быть порядка 600 тыс., что и является истинной рождаемостью, которая по-прежнему продолжает падать. Сообщения же о количестве заявлений только подрывают доверие к информационной политике властей в сфере демографии.