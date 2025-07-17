17 Июля 2025
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге назначен новый глава Верх-Исетского района

Новым главой Верх-Исетского района уральской столицы стал Владимир Лобанов. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По данным канала, Лобанов сменил на посту Андрея Морозова, ушедшего с частью команды. Последняя отвечала за уборку района.

О том, что главу Верх-Исетского района Екатеринбурга могут отправить в отставку, стало известно в начале июля. Сообщалось, что увольнение может быть связано с неудовлетворительной работой над уборкой улиц. Ранее на это указывал мэр Алексей Орлов, пообещав "жесткие кадровые решения".

Как сообщало Накануне.RU, сегодня об уборке Екатеринбурга высказался врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Теги: район, глава, Морозов, Екатеринбург


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Ранее 01.07.2025 15:10 Мск Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга могут отправить в отставку

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