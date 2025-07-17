В Екатеринбурге назначен новый глава Верх-Исетского района

Новым главой Верх-Исетского района уральской столицы стал Владимир Лобанов. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По данным канала, Лобанов сменил на посту Андрея Морозова, ушедшего с частью команды. Последняя отвечала за уборку района.

О том, что главу Верх-Исетского района Екатеринбурга могут отправить в отставку, стало известно в начале июля. Сообщалось, что увольнение может быть связано с неудовлетворительной работой над уборкой улиц. Ранее на это указывал мэр Алексей Орлов, пообещав "жесткие кадровые решения".

Как сообщало Накануне.RU, сегодня об уборке Екатеринбурга высказался врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.