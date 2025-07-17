Крестный ход с участием около 40 тысяч человек в рамках "Царских дней" прошел в Екатеринбурге

Более 40 000 человек приняли участие в ночной Божественной литургии у Храма-на-Крови и прошли Царским Крестным ходом до Монастыря во имя царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Вместе с Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением верующие за четыре часа прошли путь в 21 км.

Сегодняшняя ночь стала кульминацией памятной недели "Царских дней" в Екатеринбурге.

Царские дни по традиции проходят при поддержке Фонда святой Екатерины, который помогает в организации празднования и поддержки крестоходцев водой, питанием, транспортом. В этом году от Храма-на-Крови вышли и дошли до монастыря с молитвой 40 000 человек.

«Эта земля, это место — святое. Освященное подвигами святых царственных страстотерпцев, которые приняли мученическую кончину, были вознесены на небо, и там, у престола Божия, они молятся за нас», - говорит Владыка Викентий, усилиями которого некогда было организовано строительство монастыря на Ганиной Яме.

«Знаете, я сейчас скажу простую мысль, что государь был не только царем, он был еще и образцом гражданина своего земного Отечества. Но он очень искал отечества небесного, он не боялся этого. Это очень важный сигнал и посыл. Не все наши интересы сосредоточены здесь. Надо помнить о том, что нас ждет в будущем», - сказал Владыка Евгений.

Традиционную поддержку Фонда святой Екатерины в организации крестного хода трудно переоценить, говорят участники мероприятия.

«То, что совершалась служба на обустроенной сцене. То, что был хороший звук, то, что было изображение, то, что люди, кто там находился, и перекусили, и пили чай. Вот это все, казалось бы, малые, невидимые дела, но это все дела, связанные с Фондом, который старается подарить нашим горожанам и гостям праздник — и сегодня это получилось», — сказал митрополит Евгений.