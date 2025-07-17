В России вряд ли будет введен полный запрет на электросамокаты на федеральном уровне

Полный запрет на электросамокаты ввели власти Благовещенска. В других регионах периодически поднимается тема подобного запрета. Но на федеральном уровне полный запрет электросамокатов вводить не планируется, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ("Единая Россия").

"На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная", - цитирует депутата ТАСС.

Ранее в госавтоинспекции по Москве отметили, что в 2025 году значительно сократилось число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также число пострадавших в таких авариях.