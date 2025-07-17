17 Июля 2025
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проконтролировал, как ведутся работы по продлению трассы М-12 "Восток" до Тюмени

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проконтролировал, как ведутся работы по продлению трассы М-12 "Восток" до Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На рабочей встрече с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что большая часть этого участка будет проходить по территории Свердловской области.

Ранее стало известно, что работы на участке Екатеринбург - Тюмень, который войдет в состав М-12, будут завершены к концу 2026 года.

По поручению президента России Владимира Путина реконструкция трассы М-12 "Восток" обеспечит скоростное движение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. В Тюменской области в настоящее время идет работа над созданием Южного обхода Тюмени. Губернатор региона Александр Моор подчеркнул, что Южный обход обеспечит сквозной транзит между направлениями Екатеринбург – Омск.

"Проект прошёл государственную экспертизу, параметры дороги уже определены: четыре полосы, протяжённость – более 20 км. Строительство Южного обхода позволит снять нагрузку с кольцевой автодороги, ускорить доставку грузов. Несмотря на напряженный бюджет, двигаемся по этому проекту", - сказал губернатор Александр Моор.

Теги: Марат Хуснуллин, М-12 Восток, трасса


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