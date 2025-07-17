Паслер об уборке Екатеринбурга: Могу что-то сфотографировать и главе города отправить – это что?

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер высказался об уборке Екатеринбурга. По его словам, он делает фото улиц и отправляет их главе города Алексею Орлову.

Как рассказал Паслер на сегодняшней пресс-конференции, какие-то вещи, касающиеся уборки уральской столицы, безусловно, поменялись.

"Но должно ли что-то поменяться кардинально – чудес не бывает. Нужно произвести изменения в головах. Власти должны видеть то, что видите вы. Пытаться найти проблему и моменты, которые выглядят нехорошо", - отметил врио свердловского губернатора.

По его словам, должна появиться база – техника, которая сможет все убрать, а также укомплектованность специалистами, которые будут работать.

"Я езжу, и у меня глаз цепляется. Я могу остановиться, что-то сфотографировать, и потом главе города отправить – это что? Администрация будет перестраиваться. Это задача для всех городов области", - добавил Денис Паслер.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал уборку города и пообещал "жесткие кадровые решения".