В Екатеринбурге троллейбусный парк ждет 100% обновление в 2026 году

Троллейбусный парк Екатеринбурга полностью обновится в следующем году. Об этом глава региона Денис Паслер рассказал на встрече с журналистами в рамках Уральского медиафорума.

Привлечение средств в обновление парка стало возможным благодаря переходу на брутто-контракты. "Это не просто переход на новую систему, это деньги, которые направляются и на ремонт и приведение в порядок баз, где транспорт у нас хранится, на повышение заработной платы, для повышения престижа профессии и с поднятием зарплаты, с привлечением, конечно же, специалистов. В рамках следующего конкурса на 3 года будут заложены правила по обновлению парка. В рамках него мы закладываем, что порядка 400 единиц транспорта в городе будет также обновлено", – сказал врио главы региона.

Кроме того, Свердловская область планирует закупить для муниципалитетов за два года порядка 570 автобусов.