За счет бюджета снимут 150 фильмов – Министерство культуры

Государственный бюджет России выделит деньги на съемки более чем 150 фильмов, в их числе 41 мультик и 50 художественных фильмов, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова. Остальные ленты, которые получат поддержку, - документальные.

По словам министра, всего на бюджетное финансирование претендовали 413 заявок, а изначально подано было 1012 заявок. Она не перечислила, какие именно проекты получат деньги, будет ли субсидия возвратной и каков объем финансирования.

В 2024 году из 25 картин, которые были сняты при поддержке Фонда кино (распределяет бюджетные средства по линии Минкульта), в прокате окупились всего пять проектов, считал РБК. При этом успех только каждой пятой картины – это прогресс, то есть в 2024 году фильмы с господдержкой стали чаще окупаться в прокате.