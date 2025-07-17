Министр спорта: Россия готова провести третью Олимпиаду, будет подана заявка

Министр спорта России Михаил Дегтярёв считает, что страна готова провести ещё одну Олимпиаду. Заявка "обязательно будет подана".

"Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние", - сказал ТАСС Дегтярёв.

Олимпийские Игры современности ведут историю с 1896 г. За это время Россия принимала их дважды – в 1980 (Москва) и 2014 (Сочи) годах.