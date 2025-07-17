Правительство заподозрило, что маткапитал - не очень эффективная мера поддержки семей

Правительство России собирается оценить, как маткапитал и другие семейные и детские льготы влияют на демографию. По итогам этой оценки возможна корректировка.

Хотя программа маткапитала действует с 2008 года и за это время семьям было выдано 15 млн сертификатов, правительство до сих пор не придумало как оценить эффективность расходования триллионов рублей. Если брать демографическую ситуацию в целом, то она ухудшается.

"По оценке Министерства финансов, на сегодняшний день мы только на семейную ипотеку в 2024 году потратили 1 трлн руб. Много. За весь период существования материнского семейного капитала 69% направлено на жилье, на ипотеку — 3,1 трлн руб. При этом все говорят, что это не работает, количество квадратных метров на семью, которые можно приобрести за материнский капитал, — 6,5 кв. м. Понятно, что это не стимулирует рождаемость. И нам очень важно здесь совместно принять меры, которые бы уточняли порядок предоставления жилья так, чтобы он реально влиял на рождаемость", - заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.