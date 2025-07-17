Девятиклассникам-неучам могут гарантировать бесплатное обучение рабочим профессиям

Выпускникам девятых классов, не сдавшим ОГЭ, предложили разрешить бесплатно обучаться по программам профессиональной подготовки. Такой законопроект внесен в Госдуму более чем 60 депутатами.

Они отмечают, что в стране остро не хватает рабочих кадров, поэтому нужна не только популяризация рабочих профессий, но и расширение возможностей получения этих профессий, причем бесплатного. Так как статья 43 Конституции РФ не предусматривает возможности бесплатного получения начального профессионального образования, предлагается для этих целей использовать уже закрепленный в законе об образовании механизм бесплатного профессионального обучения.

В России огромное количество детей-неучей, которые не могут сдать ОГЭ (Накануне.RU недавно писало об этой проблеме - таких детей не менее ста тысяч ежегодно). Соответственно, в 10 класс их не возьмут, а поступить в колледж и техникум они тоже не смогут, поэтому надо дать возможность бесплатно обучать их рабочим профессиям. По крайней мере в России добавится рабочих рук.

"Нередки ситуации, когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации", - говорится в пояснительной записке.

Закон, если его примут, вступит в силу с 1 января 2026 года. Шансы на его принятие велики, так как он соответствует общему вектору образовательной политики. При этом можно в нем усматриваются признаки отрицательного отбора: зачем школьнику учиться, если в случае провала ОГЭ его могут бесплатно обучить рабочей профессии? Бесплатное обучение в колледжах не гарантируется сдавшим ОГЭ, зато неучам такие гарантии могут дать.