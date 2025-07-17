В Великобритании родились восемь здоровых детей с ДНК трех родителей

В Великобритании родились восемь здоровых детей, зачатых благодаря экспериментальной методике с использованием ДНК трех человек. Способ призван помочь матерям избежать передачи детям редких и опасных заболеваний, передает CNN.

Большая часть ДНК находится в ядре наших клеток, и именно этот генетический материал — часть которого унаследована от матери, часть от отца — делает нас теми, кто мы есть. Но часть ДНК находится и за пределами ядра клетки, в структурах, называемых митохондриями. Опасные мутации в этих структурах могут вызывать у детей ряд заболеваний, которые могут привести к мышечной слабости, судорогам, задержкам развития, серьезной органной недостаточности и смерти.

Тестирование во время процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) обычно позволяет определить наличие этих мутаций. Но в некоторых случаях анализ не дает четкого ответа.

Исследователи разрабатывают метод, позволяющий избежать этой проблемы, используя здоровые митохондрии из донорской яйцеклетки. При этом учёные берут генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери, а затем переносят его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями, но без остальной ключевой ДНК.

Использование этого метода означает, что эмбрион содержит ДНК трех человек: из яйцеклетки матери, спермы отца и митохондрий донора. Для его одобрения потребовалось изменение законодательства Великобритании в 2016 году. Этот метод также разрешен в Австралии, в остальных странах мира пока запрещен.

Эксперты из британского Университета Ньюкасла и австралийского Университета Монаша сообщили в среду в журнале "New England Journal of Medicine", что они применили новую технологию на оплодотворенных эмбрионах 22 пациентов, в результате чего родилось восемь детей, по-видимому, без митохондриальных заболеваний. Одна женщина все еще беременна.

Робин Ловелл-Бэдж, специалист по стволовым клеткам и генетике развития из Института Фрэнсиса Крика, не принимавший участия в исследовании, сообщил, что у одного из восьми родившихся младенцев уровень аномальных митохондрий оказался немного выше ожидаемого. Он добавил, что этот уровень пока не считается достаточно высоким, чтобы вызвать заболевание, но его следует контролировать по мере развития ребенка.

Доктор Энди Гринфилд, эксперт по репродуктивному здоровью из Оксфордского университета, назвал эту работу "триумфом научных инноваций" и сказал, что метод обмена митохондриями будет использоваться только для небольшого числа женщин, для которых другие способы предотвращения передачи генетических заболеваний, такие как тестирование эмбрионов на ранней стадии, оказались неэффективными.

Ловелл-Бэдж заявил, что количество ДНК от донора незначительно, отметив, что у любого ребенка, рожденного в результате этой процедуры, не будет никаких признаков женщины, пожертвовавшей здоровые митохондрии. Генетический материал из донорской яйцеклетки составляет менее 1% у ребенка, рожденного после использования этой технологии. "Если вам сделали пересадку костного мозга от донора… у вас будет гораздо больше ДНК от другого человека, чем у этого ребенка", — сказал он.

В Великобритании каждая пара, желающая родить ребенка с помощью донорских митохондрий, должна получить одобрение национального органа, регулирующего фертильность. По состоянию на текущий момент 35 пациентов получили разрешение на использование этой технологии.