Ведущая "Первого канала": Главная роль телевидения – не раскачивать лодку

Телевидению в нынешнее непростое время отведена самая важная роль – не раскачивать лодку. Об этом рассказала корреспондент и ведущая новостей "Первого канала" Мария Васильева в рамках XV Уральского медиафорума в Екатеринбурге.

"Если вы посмотрите выпуски "Первого канала", то вы поймете, что мы всегда стараемся подавать информацию таким образом, чтобы она, во-первых, поддерживала стабильность в стране, во-вторых, защищала наши национальные интересы", – заявила Мария Васильева.

По ее словам, даже если в стране происходит какое-то ЧП, которое касается каждого, ведущие очень пристально относятся к тому, как мы они подадут информацию.

"Для нас важно, чтобы не было паники. Это абсолютно наше кредо. Виталий Елисеев и Екатерина Андреева, которые ведут программу "Время" – у них даже образы подходящие, потому что Виталий Елисеев – это совершенно точно "третий родитель". Я вот когда смотрю [его передачу], воспринимаю его как отца. Когда я вижу, что он на экране говорит: ребята, вот такое [что-то плохое] произошло, но все будет хорошо. И я ему верю", – сказала ведущая "Первого".