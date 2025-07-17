В Екатеринбурге начинается суд над супругой бывшего вице-мэра

В Екатеринбурге начинается процесс по уголовному делу Ларисы Контеевой – супруги бывшего вице-мэра Виктора Контеева. В суде раскрыли подробности дела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Контеевой вменяют пособничество в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору, а также пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Согласно обвинительному заключению, супруг подсудимой Виктор Контеев в целях незаконного обогащения решил организовать на территории продовольственной базы №4 нелегальное получение денег от арендаторов складских помещений и реализующих продукцию на территории предприятия. По версии следствия, Контеева оказала содействие в получении ее мужем через посредника взятки в крупном размере, а именно 51,28% доли в уставном капитале ООО "Продовольственная база №4" рыночной стоимостью более 77 млн рублей.

Также Ларисе Контеевой предъявлено обвинение в пособничестве в вымогательстве, в результате которого потерпевшей причинен имущественный вред на общую сумму около 130 млн рублей. Как отметили в суде, сама обвиняемая все отрицает.

Дело будет рассматриваться в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Первое заседание состоится сегодня. Сейчас Лариса Контеева находится под домашним арестом.