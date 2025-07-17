Свердловский вице-губернатор предложил "выбрасывать за периметр" журналистов за недостоверную информацию

Средствам массовой информации необходимо создать саморегулируемые организации, которые могли бы "выбрасывать за периметр" журналистов, предоставляющих недостоверную информацию. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов на XV Уральском медиафоруме.

В своем выступлении он выделил несколько современных вызовов, с которыми сталкиваются СМИ.

Одним из них является скорость передачи информации в интернете.

"Сегодня интернет-среда такая скоростная, быстрая, и она, на мой взгляд, уступает традиционным средствам в двух вещах. Во-первых, в ней не так много аналитики, которую мы можем увидеть на телевидении и в газетах, и не так много правды, которую мы можем увидеть на телевидении и в газетах", – отметил Чемезов.

По его мнению, на телевидении и в газетах у журналистов больше ответственности, тогда как в интернет-среде очень много недостойных журналистов, "которые позволяют себе совершать поступки, возбуждающие население на те или иные действия, создавая те или иные недостоверные образы".

"Мы живем в непростом периоде, страна находится практически в информационной войне. Понятно, что линия фронта у нас есть и там. И запрос на качество предоставляемой информации чрезвычайно актуален. Потому что если кто-то позволяет себе вести себя фривольно, то государство приходит и объясняет, что время не то, и надо некий самоконтроль все-таки иметь", – сказал вице-губернатор.

Он посетовал на то, что у СМИ, в отличие от строителей, нет саморегулируемых организаций, которые могли бы выбрасывать таких журналистов за периметр слова "журналист".

"Когда какой-нибудь Виталик или Александр или еще кто-нибудь позволяет себе хамить в интернете, их надо просто выбрасывать за периметр. Вот у вас этого пока нет, я бы подумал, я бы предложил, чтобы вы над этим задумались. Потому что это все портит представление об остальных журналистах, потому что в большинстве своем журналисты люди профессиональные, умные и честные", – сказал Олег Чемезов.