В Губкинском двухлетний ребенок выпал из окна

В Губкинском двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Вечером, 16 июля ребенок находился в комнате один без присмотра взрослых. Окно в комнате было открыто. На нем была москитная сетка. Мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате ребенок выпал из окна и был доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

Следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.