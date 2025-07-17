В Якутии вышли из берегов Индигирка и Алдан – проводится эвакуация

Несколько крупных рек в Якутии вышли из берегов из-за обильных осадков. Уровень воды поднялся в Индигирке, а сегодня и завтра ожидается прохождение пика паводка на реке Алдан.

В нескольких районах жителям помогают эвакуироваться спасатели.

"Из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 110 человек, в том числе 39 детей. В ПВР находятся 33 человека, из них 16 детей. Остальные граждане предпочли разместиться по родственникам и знакомым. Также доставлена гуманитарная помощь для жителей района, сегодня будет совершен ещё один рейс по доставке гумпомощи, и после произведем вывоз детей авиацией", - сообщили в МЧС.

В качестве гуманитарной помощи доставляются питание, палатки, переносные кухни, тепловые пушки, мотопомпы, фильтры, генераторы, лодки и бензопилы.

На трассах "Оймякон" и "Колыма" подтоплены несколько участков.