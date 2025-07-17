В пику Польше. Рада признала депортированными украинцев, переселенных из Польши в 1944-1951 гг.

Верховная рада признала депортированными советских граждан - жителей УССР, которые в 1944-1951 гг. были принудительно переселены с территории Польши. Соответствующий закон был принят накануне единогласно.

В законе расширено понятие "депортация", которое отнесли к переселению украинцев из мест их постоянного проживания на территории Польши на основании решений, принятых органами власти СССР (на самом деле УССР) и Польши. Говорится, что были многочисленные нарушения прав людей, включая "террор, репрессии и конфискации". Государство гарантирует переселенцам и их прямым потомкам право на возмещение материального и морального ущерба в виде единовременной выплаты.

Законопроект был внесен в Раду еще в 2019 году (а первый раз вносился еще в 2010 году), первое чтение прошел в 2021 году, но принят только сейчас в связи с тем, что в июне польский Сейм установил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного бандеровцами ОУН-УПА (запрещенные в РФ террористические организации) против поляков. На Украине выразили возмущение, но избранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал Зеленского начать эксгумацию тел жертв Волынской резни.

Взаимные переселения жителей УССР и Польши были проведены на основании соглашения между руководством УССР и Польским комитетом национального освобождения. По заявлению украинской стороны, с территории Польши было переселено около 500 тыс. человек, а в обратном направлении в Польшу - более миллиона.

Очень важный момент. В 1944 году второй стороной переговоров с Польским комитетом освобождения был первый секретарь ЦК Компартии УССР Никита Хрущев. А за переселение отвечали органы внутренних дел и безопасности УССР, а не их коллеги союзного значения. То есть по отношению к тем событиям, которые в Польше признаны преступлением без срока давности, Украина является не жертвой, а правопреемником и их организатором. Желая насолить Польше, киевский режим сам поставил себя в глупое положение.

Принятый закон усилит и без того существующую напряженность между нынешним Киевом и Варшавой.