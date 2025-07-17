Выдачи кредитов подскочили после снижения ключевой ставки ЦБ РФ

В России банки нарастили выдачи кредитов после снижения ключевой ставки Центробанка РФ — по итогам июня они подскочили на 13%.

Это произошло впервые за шесть месяцев. Кредитные учреждения стараются выдать больше дорогих ссуд, пока политика регулятора снова не смягчилась. При этом разница между ставками по кредитам и вкладам продолжает увеличиваться.

Реальная стоимость кредитов превышает 34%, а по депозитам доходность опустили до 18%. По словам экспертов, в ближайшее время займы могут подешеветь — ожидается снижения ключевой ставки, сообщают "Известия".

Граждане России стали хуже платить по кредитным картам. Согласно данным "Скоринг бюро" на 31 мая, платежи по 8,3 млн карт просрочены на 90 дней и более. Совокупная задолженность — 575,9 млрд руб.