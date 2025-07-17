Мошенники обманывают абитуриентов ради оплаты до зачисления в вуз

Злоумышленники стали звонить абитуриентам, которые планируют поступать в вузы на платной основе.

Мошенники предлагают заранее оплатить обучение, чтобы гарантировать зачисление. ситуация с поступлением в текущем году напряженная, поскольку по некоторым специальностям количество платных мест урезано, и аферисты пытаются на этом фоне использовать ситуацию. Конкурс идет даже среди платников. На этом фоне начинаются обманы.

По словам экспертов, чтобы минимизировать контакты с мошенниками, следует проверять информацию только на официальных сайтах университетов и колледжей, где списки зачисленных публикуются в открытом доступе. А прежде чем что-то оплачивать, необходимо связаться с организацией по официальным каналам и уточнить не только наличие подобной услуги, но и правильность полученных реквизитов.

В предыдущие годы во время приемной кампании жертвами преступников становились в основном желающие попасть на бюджет — мошенники торговали именно бесплатными местами в вузах, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Центробанк России намерен отменить возможность использования пластиковых карт с истекшим сроком действия. Как заявила глава департамента национальной платежной системы Алла Бакина, речь идет о борьбе с мошенничеством.