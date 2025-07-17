Мошенничество со средствами пенсионеров станет отягчающим обстоятельством

В России мошенничество со средствами пенсионеров станет отягчающим обстоятельством.

Такой проект закона с поправками в Уголовный кодекс подготовлен к внесению в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Согласно документу, мошенничество, связанное с принуждением россиян к оформлению кредитов или займов, стало масштабной социальной и экономической проблемой в стране. Аферисты используют манипуляции, обман и злоупотребление доверием, что приводит к незаконному обременению населения долговыми обязательствами.

В законопроекте со ссылкой на данные Банка России сказано, что объем операций без добровольного согласия клиентов в 2024 году составил 27,5 млрд руб., что в 1,74 раза больше по сравнению с 2023 годом. По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в прошлом году около 20% граждан, ставших жертвами мошенничества – люди старше 60 лет.

Инициатива также предлагает признавать отягчающим обстоятельством совершение в отношении граждан предпенсионного или пенсионного возраста преступлений, связанных с хищением денег с банковского счета или электронных средств, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Центробанк России намерен отменить возможность использования пластиковых карт с истекшим сроком действия. Как заявила глава департамента национальной платежной системы Алла Бакина, речь идет о борьбе с мошенничеством.