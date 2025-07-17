Госдума: пользоваться VPN можно, но в законных целях

Граждане России смогут свободно пользоваться VPN-сервисами в рамках любых законных целей.

Как заявил в Telegram заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, однако если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством.

Парламентарий указал, что запрет на пользование VPN-сервисов для профессионального и личного добросовестного использования вводить не планируют. Отмечается, что штрафы вводятся за рекламу VPN, которая была запрещена еще весной 2024 года.

А Госдуме не все согласны с правительственным законопроектом, предлагающим поправки в КоАП: штрафовать граждан предлагается за рекламу VPN-сервисов и за поиск в сети экстремистского контента.