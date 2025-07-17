Путин считает недостаточными меры поддержки рождаемости в России

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал проблему демографии в стране.

Это произошло в ходе встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината. По словам главы государства, существующие меры поддержки семей с детьми недостаточны для решения демографических проблем. Президент указал на позднее материнство. Первого ребенка россиянки рожают в 28–29 лет, что сокращает возможности для рождения последующих детей.

"Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно", – отметил Путин.

Напомним, один из работников ММК рассказал президенту, что недавно женился и что они с супругой откладывают рождение ребенка в связи с отсутствием собственного жилья. "Поздравляю… То, что вы женились, это хорошо, но то, что вы откладываете рождение ребенка, это ошибка", - пожурил его президент.