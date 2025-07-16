Неонацистская группировка The Base взяла на себя ответственность за убийство полковника СБУ

Украинская ячейка ультраправой террористической организации The Base взяла на себя ответственность за убийство подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, основатель группировки американец Ринальдо Наццаро якобы связан с Кремлем и сейчас проживает в Санкт-Петербурге.

"Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим борьбу, пока справедливость не восторжествует", — говорится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале.

В другом сообщении представители группировки написали: "Охота продолжается!".

По данным источников The Guardian в сфере борьбы с терроризмом, эти сообщения выглядят достоверными и теперь организация "либо одобряет убийства на территории Украины, либо активно заказывает их, либо совершает и то и другое".

Созданная в США организация в течение нескольких месяцев набирала добровольцев и наемников для убийств высокопоставленных украинских чиновников и атак на важные объекты инфраструктуры, сообщает издание.

Ранее на Украине при задержании были убиты двое граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к покушению на Воронича.

Иван Воронич был убит в Киеве 10 июля – неизвестный подошел к нему во дворе жилого дома и расстрелял в упор из пистолета с глушителем. По данным СМИ, погибший был старшим оперативным сотрудником 1-го отдела 16-го управления ЦСО (Центра специальных операций) (по другим данным – руководителем 5-го управления контрразведки СБУ), которое, по некоторым данным, занимается организацией диверсий на территории России.