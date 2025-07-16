"Винлаб" подвергся беспрецедентной кибератаке

Сеть алкомаркетов "Винлаб" столкнулась с "беспрецедентной кибератакой", сообщили в пресс-службе компании Novabaev Group, которая владеет розничной сетью. Из-за этого уже несколько дней закрыты магазины по всей стране, а также не работает сайт "Винлаба".

В Novabev Group назвали произошедшее "масштабной и скоординированной акцией, осуществленной хакерами". Несмотря на системы защиты, мошенникам удалось нарушить работу части IT-инфраструктуры компании.

Представители холдинга также заявили, что злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Но компания категорически отказывается от любых форм взаимодействия с киберпреступниками и выполнения их требований, отмечается в пресс-релизе.

Предварительно, личные данные клиентов "Винлаба" не пострадали. Специалисты компании и эксперты по кибербезопасности восстанавливают работу магазинов сети и ведут расследование ситуации.

Ранее служба информационной безопасности "Винлаба" зафиксировала попытку несанкционированного доступа к базам данных клиентов.

В связи с инцидентом проводится расследование. В пресс-службе компании рекомендовали сменить пароль от личного кабинета "ВинЛаб", а также от тех онлайн-аккаунтов, где используется та же комбинация символов.

Также сообщалось, что в интернете появились фрагменты таблицы базы данных, содержащей, предположительно, данные покупателей "ВинЛаб". В открытом доступе размещена таблица, где содержатся более 408 тыс. строк с данными пользователей.