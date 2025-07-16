16 Июля 2025
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Фото: Пресс-служба Кремля

Госдуму смутили гражданские жены участников СВО, а Патриарха - нет

Интересная ситуация сложилась в Госдуме в связи с рассмотрением одного из законопроектов в поддержку участников СВО.

Документ связан с поручением президента России, данным еще в январе 2024 года. Инициатива касается наделения сожительниц (они же гражданские жены) участников СВО правами как у официальных, оформленных в загсе супруг.

Ожидалось, что Госдума рассмотрит документ, внесенный "единороссами" Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, на этой неделе. Нужна расторопность: весенняя сессия завершается, а законопроект связан с приоритетным направлением – защитой интересов участников СВО.

Однако в назначенный день и час законопроект просто не рассмотрели. "Ведомости" пишут, что это связано с позицией ряда высокопоставленных думцев: спикера Вячеслава Володина, вице-спикеров Анны Кузнецовой и Ирины Яровой (все трое – "Единая Россия"). Якобы, инициатива противоречит традиционным семейным ценностям, которые тоже являются приоритетом для парламента. По информации издания, законопроект решили доработать: например, из него уберут возможность для сожительниц наследовать погибшему участнику СВО, как если бы это была его официальная жена.

Но Клишас с Крашенинниковым сдаваться просто так не собираются. Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас опубликовал письмо, направленное главой РПЦ Патриархом Кириллом в адрес Володина еще на прошлой неделе (то есть решение о снятии законопроекта с рассмотрения принималось уже с учетом мнения Патриарха, в этой связи интересна позиция довольно религиозной вице-спикера Кузнецовой). В этом письме Патриарх Кирилл просит принять законопроект и поддержать сожительниц, которые состоят "фактически в брачных отношениях". Это тоже довольно примечательно, поскольку очень противоречит позиции РПЦ, заявляемой публично по поводу сожительства вне официального брака.

Клишас, ознакомившись с публикацией о снятии его законопроекта с рассмотрения, написал в Telegram: "По вопросу традиционных ценностей в законопроекте о "фактических брачных отношениях" я больше склонен доверять Святейшему Патриарху Кириллу".

Теги: госдума, патриарх кирилл, участники сво


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