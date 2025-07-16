В Калуге в рамках федерального проекта организовали семинар «Здоровье будущее»

В рамках открытого семинара по профилактике инфарктов и инсультов, ведущие врачи Калужской областной клинической больницы рассказали, как распознать первые тревожные симптомы, правильно действовать в критической ситуации, а также об эффективных мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Организованный в рамках федерального проекта «Здоровое будущее» семинар посетили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Гордумы.

«Здоровье граждан и увеличение продолжительности жизни – ключевой приоритет, как для государства, так и для нашего города. Чтобы медицинская помощь была качественной и доступной, важно не только развивать систему здравоохранения, но и уделять внимание профилактике и ранней диагностике. Такие встречи – это возможность получить достоверную информацию от специалистов и задать им вопросы напрямую. Спасибо медикам за важную просветительскую работу», – подвёл итоги встречи Юрий Моисеев.