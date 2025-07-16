В России появился сервис бесплатной помощи по возврату денег за некачественные товары и услуги

В России запущен сервис бесплатной юридической помощи по возврату средств за некачественные товары и услуги. Им могут воспользоваться все жители России.

Это первый бесплатный банковский сервис в России, который помогает вернуть деньги при оплате картой другого банка, наличными или переводом. Для того, чтобы получить юридическую помощь, необходимо описать проблему на сайте.

Сервис доступен круглосуточно, сообщает Т-Банк.