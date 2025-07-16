Энергетики "Россети Урал" и региональные власти обсудили с провайдерами вопросы размещения линий связи на электросетевых объектах

16 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Энергетики "Россети Урал" и региональные власти обсудили с провайдерами вопросы размещения линий связи на электросетевых объектах

В Екатеринбурге состоялось совещание по вопросам урегулирования вопросов размещения линий связи на электросетевых объектах свердловского филиала "Россети Урал". В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Александр Соболев, директор свердловского филиала "Россети Урал" Алексей Смушкин, представители региональных операторов связи и УФАС по Свердловской области.

Представители ПАО "Россети Урал" отметили, что вопрос оплаты размещения ВОЛС на электросетевых объектах урегулирован практически со всеми операторами связи, включая крупнейших. Только порядка 6% провайдеров на данный момент не заключили договоры на размещение ВОЛС. Такие операторы собирают полную плату со своих абонентов, но не несут затрат за пользование инфраструктурой, получая таким образом дополнительную прибыль. 

В отношении размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи специалисты электросетевой компании действуют в рамках законодательных норм. На данном аспекте на встрече был поставлен отдельный акцент. В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона "О связи" организации связи по договору с собственником или иным владельцем зданий, опор линий электропередачи могут осуществлять на них строительство, эксплуатацию средств связи и сооружений связи. Таким образом, законодательство предусматривает, во-первых, обязательное наличие возмездного договора с владельцем опор ЛЭП, а во-вторых, участие в договорных отношениях специального субъекта – организации связи.

Суть взаимных претензий энергетиков и операторов связи сводится к тому, что отдельные операторы самовольно размещают оборудование и не стремятся легализовать его, а "Россети Урал" занимают последовательную позицию, направленную на заключение договоров. Незаконно размещённые ВОЛС демонтируются с предварительным уведомлением всех заинтересованных сторон, при этом предварительно осуществляются мероприятия по легализации отношений. К сожалению, отдельные провайдеры категорически не хотят урегулировать отношения с энергетиками, манипулируя общественным мнением. При этом используются доводы о защите интересов потребителей услуг связи и различные правовые конструкции ухода от ответственности, в том числе с использованием "абонентских линий". Целью такой конструкции является перекладывание на потребителей услуг связи обязанности по оплате услуг за их размещение.

Энергетики еще раз акцентировали внимание на том, что нелегальные подвесы препятствуют проведению технического обслуживания и ремонтных работ, а от поддержания в надлежащем состоянии объектов электросетевого хозяйства напрямую зависит надежное и бесперебойное энергоснабжение жителей и предприятий Среднего Урала. Кроме того, такие подвесы приводят к увеличению времени восстановления электроснабжения потребителей, существенно увеличивает риск несчастных случаев среди персонала, обслуживающего ЛЭП.

Теги: Россети Урал, провода, лэп, провайдер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети