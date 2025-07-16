Энергетики "Россети Урал" и региональные власти обсудили с провайдерами вопросы размещения линий связи на электросетевых объектах

В Екатеринбурге состоялось совещание по вопросам урегулирования вопросов размещения линий связи на электросетевых объектах свердловского филиала "Россети Урал". В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Александр Соболев, директор свердловского филиала "Россети Урал" Алексей Смушкин, представители региональных операторов связи и УФАС по Свердловской области.

Представители ПАО "Россети Урал" отметили, что вопрос оплаты размещения ВОЛС на электросетевых объектах урегулирован практически со всеми операторами связи, включая крупнейших. Только порядка 6% провайдеров на данный момент не заключили договоры на размещение ВОЛС. Такие операторы собирают полную плату со своих абонентов, но не несут затрат за пользование инфраструктурой, получая таким образом дополнительную прибыль.

В отношении размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи специалисты электросетевой компании действуют в рамках законодательных норм. На данном аспекте на встрече был поставлен отдельный акцент. В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона "О связи" организации связи по договору с собственником или иным владельцем зданий, опор линий электропередачи могут осуществлять на них строительство, эксплуатацию средств связи и сооружений связи. Таким образом, законодательство предусматривает, во-первых, обязательное наличие возмездного договора с владельцем опор ЛЭП, а во-вторых, участие в договорных отношениях специального субъекта – организации связи.

Суть взаимных претензий энергетиков и операторов связи сводится к тому, что отдельные операторы самовольно размещают оборудование и не стремятся легализовать его, а "Россети Урал" занимают последовательную позицию, направленную на заключение договоров. Незаконно размещённые ВОЛС демонтируются с предварительным уведомлением всех заинтересованных сторон, при этом предварительно осуществляются мероприятия по легализации отношений. К сожалению, отдельные провайдеры категорически не хотят урегулировать отношения с энергетиками, манипулируя общественным мнением. При этом используются доводы о защите интересов потребителей услуг связи и различные правовые конструкции ухода от ответственности, в том числе с использованием "абонентских линий". Целью такой конструкции является перекладывание на потребителей услуг связи обязанности по оплате услуг за их размещение.

Энергетики еще раз акцентировали внимание на том, что нелегальные подвесы препятствуют проведению технического обслуживания и ремонтных работ, а от поддержания в надлежащем состоянии объектов электросетевого хозяйства напрямую зависит надежное и бесперебойное энергоснабжение жителей и предприятий Среднего Урала. Кроме того, такие подвесы приводят к увеличению времени восстановления электроснабжения потребителей, существенно увеличивает риск несчастных случаев среди персонала, обслуживающего ЛЭП.