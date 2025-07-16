В Югре мэр заговорил на нескольких языках с помощью нейросетей

Глава Белоярского района Сергей Маненков поздравил жителей с Днем искусственного интеллекта на нескольких иностранных языках, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик с "мэром-полиглотом" был создан с помощью нейросетей. Он отметил, что Искусственный интеллект — это главная технология XXI века. Он помогает оптимизировать производственные процессы, повышает безопасность в городах и спасает жизни людей. Ученые создали нейросети, способные генерировать тексты, музыку и даже изображения. При этом Маненков отметил, что "даже самый совершенный искусственный интеллект не сдвинулся бы с места без человеческого капитала, упорства и души".

"Дорогие друзья! С Днем искусственного интеллекта решил поздравить вас на нескольких языках мира! Пусть технологии остаются нашим помощником, а человечность — главным мерилом прогресса!" - говорится в сообщении Маненкова.