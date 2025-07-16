Володин раскритиковал Думу и правительство за то, что россияне не "закреплены в регионах"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") призвал ввести оценку того, как принимаемые парламентом законы влияют на демографию. Сегодня в нижней палате в рамках "Правительственного часа" говорили о демографической политике.

"Мы должны оценивать, насколько то или иное решение помогает либо создает проблемы. Потому что мы, с одной стороны, деньги выделяем на демографию, а с другой — принимаем решения, которые не способствуют закреплению людей в регионах, созданию семей, развитию, а решают узкоотраслевые задачи. Вот этого не должно быть", - цитирует Володина канал "Дума ТВ".

Что касается "закрепления людей в регионах", то, вероятно, скоро Госдума как раз будет принимать соответствующий закон: Минфин с подачи спикера СФ Валентины Матвиенко готовит поправки, по которым льготной ипотекой можно будет воспользоваться только в регионе регистрации. И это на фоне постоянных призывов президента и премьер-министра обеспечить мобильность рабочей силы в стране и увеличить внутреннюю трудовую миграцию.