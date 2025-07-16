Мурашко: Средний возраст материнства в России - 26,2 года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что в 2023 г. средний возраст материнства россиянок составил 26,2 года. Это на три года больше, чем 30 лет назад, в 1995 г.

"Это создаёт риски нарушения репродуктивного здоровья, а также развития ребёнка, что мы, собственно, учитываем в нашей национальной политике системы здравоохранения", – приводят "Ведомости" заявление Мурашко, сделанное на правительственном часе в Госдуме.

Зимой стало известно, что, согласно данным Росстата, средний возраст женщины в момент рождения первого ребёнка вырос до 28 лет. Тренд на отложенное материнство появился не сегодня и полностью отвечает духу времени, когда в 90-ые женщина поняла, что сама ответственна и за семью, и за обеспечение ребёнка, государство устранилось от помощи, а огромное количество разводов нанесло непростительно большой урон всему институту брака.