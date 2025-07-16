16 Июля 2025
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Политика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Почетным председателем оргкомитета выставки по культурной самобытности Китая будет губернатор Вологодчины Георгий Филимонов

Об этом стало известно по итогам очередной рабочей встречи Губернатора Вологодской области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэем. Во встрече также принял участие Президент Федерации ушу России Глеб Музруков.

«Обсудили активизацию международного сотрудничества с провинциями Китайской Народной Республики, совместные культурные и спортивные проекты. Пригласил Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэя на торжественное открытие финала VI летней Спартакиады молодежи России по ушу, запланированной на 15-18 августа в Вологде. Ожидаем порядка 140 юных спортсменов России», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: https://t.me/filimonov_official/21643

Как подчеркнул Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, ушу является инструментом развития двустороннего политического диалога и укрепления связей между странами.

В этом году в областной столице прошла первая в истории региона матчевая встреча между национальными сборными командами России и КНР по ушу, а в прошлом году стартовал пилотный проект «Ушу в школу», который к 2030 году охватит до 100 учебных заведений.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Принял приглашение стать почетным Председателем Оргкомитета выставки исинской керамики Цзыша с российской стороны. Она пройдет с 16 сентября по 30 октября в Музее Востока в Москве и будет организована в рамках Года культуры России и Китая. Благодарю Чжан Ханьхуэя за активное участие в укреплении связей Вологодской области с провинциями Китайской Народной Республики», – отметил Георгий Филимонов.

Теги: георгий филимонов, китай, культурная самобытность


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