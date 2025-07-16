Часть депутатов Госдумы назвала штрафы за поиск экстремистского контента "нелепым запретом"

А Госдуме не все согласны с правительственным законопроектом, предлагающим поправки в КоАП: штрафовать граждан предлагается за рекламу VPN-сервисов и за поиск в сети экстремистского контента.

"Мне иногда кажется, что наша работа состоит на какой-то большой процент из противодействия разнообразным, нелепым, глупым, а подчас просто вредным запретам, и один из таких запретов - желание ограничить возможность людей пользоваться VPN, ввести за это штрафы (!)", - написала в своем Telegram-канале зампред фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

Она добавила, что поддерживает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который также возмутился поправками. "Я категорически против штрафов за просмотр нежелательного контента через VPN. Это не защита общества, а нападение на базовые права граждан. Готовим наши предложения с юристами", - сообщил ранее Даванков.