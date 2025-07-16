У 13% российских женщин выявлены нарушения репродуктивной функции

С 2024 года диспансеризация взрослого населения позволила выявить нарушения репродуктивной функции у 13% женщин и 2% мужчин. Об этом в ходе "правительственного часа" в Госдуме сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В прошлом году такой медицинский осмотр прошли 6,7 млн человек, за первые 5 месяцев этого года — еще 5,8 млн.

Главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин говорит, что неправильный образ жизни предопределяет огромное количество венерических заболеваний и высокую долю бесплодных пар. Это связано с тем, что возраст сексуального дебюта стал очень ранним, молодые люди долго живут половой жизнью без целеполагания создать семью, меняя половых партнеров и зарабатывая соответствующие болезни. Поэтому к моменту репродуктивно направленного поведения возникают проблемы с зачатием и родами. Более 15% пар в стране бесплодны, это следствие беспорядочной половой жизни.