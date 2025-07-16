Глава Североуральска отправлена в отставку после "водного коллапса"

Глава Североуральска Светлана Миронова отправлена в отставку. Решение об этом приняли депутаты городской думы.

Внеочередное заседание состоялось сегодня, 16 июля. Согласно информации на сайте думы, в повестке был только один вопрос: "О досрочном прекращении полномочий главы Североуральского муниципального округа С.Н. Мироновой". В итоге отставка мэра была утверждена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Североуральска, в соответствии с уставом пост врио главы занял первый заместитель главы администрации города Виталий Никитенко.

Напомним, 24 июня Светлана Миронова сообщила, что к ней поступает множество обращений по поводу перебоев с холодной водой – ее отсутствия или крайне слабого напора в некоторых частях микрорайона Южный. Тогда Миронова признала, что такие ситуации недопустимы, и заявила, что держит ремонт магистральных сетей на личном контроле.

В местном "Водоканале" уверяли, что в течение двух-трех дней ремонт будет завершен, и водоснабжение микрорайона восстановится в полном объеме. Однако 9 июля жители пожаловались, что воды как не было, так и нет, а подвоз питьевой воды не организован.

В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позже в мэрии Североуральска назвали даты, когда в городе восстановят водоснабжение. А сегодня из-за "водного коллапса" главу раскритиковал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, отметив, что "кадровые выводы уже сделаны".