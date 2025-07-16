Ученые географического факультета МГУ нашли ледяную жилу на Ямале

Сотрудники географического факультета МГУ нашли ледяную жилу на Ямале. Сформироваться объект мог восемь-десять тысяч лет назад. Его изучение полезно для понимания того, каким был ландшафт территории, и позволит прогнозировать его изменения, сообщает "Север-Пресс"

"На подлете к Салехарду вы могли видеть своеобразную сетку. Крупные ледяные тела. В восьми километрах к северу от станции Обская мы изучаем торфяник, с 2016-го. А в прошлом и в этом году обнаружили, что лед вскрывается. Эти ледяные жилы нашли", — сообщил аспирант кафедры криолитологии и гляциологии МГУ, помощник руководителя практики Лев Кузякин.

Он подчеркнул, что можно долго спорить о возрасте ледяной находки. Отдельная часть могла сформироваться около восьми-десяти тысяч лет назад.

Эксперты вместе со студентами МГУ, приехавшими на практику, взяли пробы материала. Изучение состава жилы позволит понять, каким был ландшафт территории. Новые знания помогут прогнозировать его изменения.

Ученые Научного центра изучения Арктики анализировали изменения климата за последние 50 лет и сделали прогноз, что произойдет до 2050 года и до конца столетия. В частности, в ходе длительных наблюдений отмечено, что количество осадков в ЯНАО выросло.