В Екатеринбурге пройдет день "РМК Поиск"

В эту пятницу, 18 июля, в Екатеринбурге на площадке фестиваля "Лето с РМК" пройдет день "РМК Поиск".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, специалисты аварийно-спасательного подразделения в интерактивной форме расскажут об основах безопасности в лесу и на пожаре. Также всех желающих познакомят со спасательным оборудованием и научат управлять БПЛА.

Гостей площадки ждут сразу шесть интерактивных зон: выставка техники и оборудования аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск", мастер-классы "Как не потеряться в лесу", "Как потушить пожар" и "Дымный лабиринт". Участников научат оказывать первую помощь и управлять беспилотником.

Прошедших все мастер-классы площадки ждут подарки от организаторов. Время проведения – 18 июля с 15:00 до 20:00.