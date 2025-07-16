В Костромской области газифицирован физкультурно-оздоровительный комплекс

Подключение соцобъектов к сетям газораспределения произошло одновременно в нескольких регионах страны – в Костромской, Тамбовской, Ростовской областях и Пермском крае. Команду на пуск газа в режиме видеоконференцсвязи дали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр энергетики России Сергей Цивилёв.

"Очевидно, что это уже будет другое качество жизни людей. И поэтому я хочу сегодня поблагодарить всех, кто участвовал в этой работе. Строителей, монтажников, компанию "Газпром". И, конечно, руководителей регионов, которые так настойчиво добивались, чтобы детский сад, ФАП и спортивный комплекс были газифицированы", - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Министр энергетики Сергей Цивилёв отметил, что произошла фиксация промежуточных параметров программы социальной догазификации.

"Она проходит успешно. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе. И самое главное - передать нашим детям, жителям регионов, что всё это делается для вас. Мы всё делаем для того, чтобы вам жилось лучше, чтобы вы были обеспечены всем необходимым", - сказал министр.





В Костроме газ пришел в открытый в середине июня в Заволжском районе физкультурно-оздоровительный комплекс. Он был построен на средства федерального и областного бюджетов при поддержке губернатора Сергея Ситникова. Для реализации проекта привлекли около 200 млн руб. Помещение в 1,5 тыс. "квадратов" стало базой для лыжной секции школы олимпийского резерва имени Голубева. Помимо профессиональных спортсменов пользоваться новым комплексом смогут и жители региона.

"Ещё при проектировании мы планировали, что здесь будет установлено автономное газовое отопление. Мы видим, насколько это эффективно. Сокращаются расходы муниципалитета на отопление. Высвобождаются средства на социальные цели. Всё это вызывает восхищение людей и понимание того, что государство проявляет заботу о простых людях, живущих в провинции. Я сегодня от всей души, от всех костромичей хочу поблигодарить Совет Федерации, лично Валентину Матвиенко, которая применила титанические усилия, чтобы газификация региона была продолжена. Спасибо большое Правительству и "Газпрому"", - обратился к участникам мероприятия губернатор Сергей Ситников.

На территории спортобъекта заранее был смонтирован котел наружного размещения мощностью 0,6 МВт. Он сможет в полной мере обеспечить потребности учреждения в тепле, а бюджету в два раза сократить затраты на отопление благодаря дешевому и доступному газу. Если при центральном отоплении ежемесячная плата за теплоснабжение ФОКа составляет 125 тыс. руб., то при переходе на газ – порядка 50 тыс. руб.

"Это будет комфорт для наших спортсменов и для нашего населения - в любой момент можно добавить, убавить температуру для отопления. И, соответственно, кроме комфорта, это, и бюджетная экономия", - пояснил гендиректор "Газпром газораспределение Кострома" Алексей Исаков.

В соответствии с задачами, поставленными главой региона, Костромская область уделяет огромное внимание переводу на автономное отопление социальных учреждений. Всего с 2020 г. к газу подключено уже 80 соцобъектов. В планах на ближайшие пять лет – переводить на "голубое топливо" по 15 социальных учреждений в год.

"Мы уже убедились в том, что автономное газовое отопление в детском саду, в школе, в больнице – большое благо. Мы абсолютно никак не зависим от городских коммунальных сетей, включаем тепло, когда это необходимо для комфорта людей. Нет потерь на передаче тепла, в значительной степени экономится финансовые средства. Хрестоматийный пример – Мантурово. Вложения в строительство нового газовой котельной окупились в течение одного отопительного сезона. Экономия в социальной сфере значительная. Это сдерживание родительской платы в детских садах, стоимости тепла для людей. Это принципиально важная работа, мы будем ей заниматься, газификация будет продолжаться", - подчеркнул глава региона.

Газификация муниципальных образований и догазификация тех территорий, где голубое топливо уже появилось ранее, является одной из стратегических задач, определенных губернатором Сергеем Ситниковым. С 2012 г. администрация региона и лично губернатор добивались на федеральном уровне решения вопроса о возобновлении строительства магистрального газопровода Галич-Мантурово-Шарья. В результате в 2021 г. "голубое топливо" пришло в дома жителей Парфеньево, газ запустили в Нее и Мантурово. В рамках областной программы, реализуемой "Газпромом", в ближайшее время "голубое топливо" придет в Шарью, далее на очереди – Солигалич.