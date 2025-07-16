В Верховной Раде подрались депутаты

На заседании Верховной Рады Украины чуть не подрались народные депутаты Алексей Гончаренко* (фракция "Европейская солидарность") и Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

Потасовка случилась у трибуны, мужчины начали ругаться и толкаться во время рассмотрения поправок, касающихся пошлин на сою и рапс. Гончаренко* заявил, что будет пытаться блокировать поправки, которые ему не понравились. Нардеп попытался обвинить авторов законопроекта в нарушении регламента при внесении поправок, но глава комитета ВР по финансам Гетманцев сообщил, что все законно.

Тогда Гончаренко* пошел в атаку во всех смыслах слова. В своем Telegram-канале он вел прямую трансляцию того, как отбивает у оппонентов трибуну. "Включайте! Выбрасываю Гетманцева с трибуны! Это позор!" – возмущался депутат. В итоге Гончаренко* пообещал "блокировать работу Рады", пока законопроект не будет принят в его варианте.

*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга