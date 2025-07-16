В России вскоре начнётся приём заявлений на IT-отсрочку от армии

IT-специалисты смогут на портале Госуслуг подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 г. В личном кабинете работодатель увидит заявку и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их.

Подать заявку можно с 22 июля по 6 августа. Если специалист не отправит свои данные самостоятельно, внести его в список на отсрочку сможет организация.

До 11 августа компания должна будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и направить через Госуслуги списки в Минцифры. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования. До 1 сентября Минцифры передаст информацию в Минобороны. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решения по отсрочке.

Для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки: подать заявку об отсрочке можно до 6 сентября; компании направят списки до 11 сентября; Минцифры передаст информацию в Минобороны до 30 сентября; комиссия примет решения по отсрочке с 1 ноября по 31 декабря, сообщает Минцифры.