Силовики нашли мигрантов-нелегалов в хостелах Екатеринбурга

В Екатеринбурге силовики устроили проверку хостелов. В результате обнаружены мигранты-нелегалы.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, мероприятие проводилось в этот вторник, 15 июля. В ходе рейда оперативники проверили около 50 иностранцев, проживающих в хостелах на улицах Чкалова и Очеретина, на предмет законности пребывания и трудовой деятельности в России.

По итогам полицейскими составлено шесть протоколов по статье КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России". На каждого нарушителя наложен штраф от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением из страны.

Как добавили в МВД, подобные рейды будут продолжены.