Принят закон о демонстрационных экзаменах в колледжах

В колледжах и техникумах демонстрационные экзамены станут основной формы государственной итоговой аттестации (ГИА). Такой закон приняла Госдума.

Предполагается, что демонстрационный экзамен будет проводиться в условиях, приближенных к конкретному производству. Это позволит оценить прикладные навыки выпускников для последующего трудоустройства. Также "Профессионалитет" официально станет формой организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. То есть работодатели смогут по закону принимать участие в управлении образовательной организацией.

Полномочия по организации и проведению ГИА в форме демонстрационного экзамена передаются от образовательных учреждений к органам исполнительной власти регионов, а результаты могут быть признаны как результаты независимой оценки квалификации.

Закон вступит в силу через год, 1 сентября 2026 года.

В России растет популярность среднего профессионального образования (СПО). По последним данным, более 55% родителей уверены, что СПО достаточно для успешной карьеры, а свыше 80% отмечают рост престижа СПО. Среди студентов колледжей 74% планируют работать по специальности.