Зеленский высказался о разнице между Байденом и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действующего и предыдущего президентов США. Один виноват в том, что прикладывал мало усилий для завершения российско-украинского конфликта, другой не выделяет помощь в необходимом объеме.

"Вот в чём разница. Самое главное, я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. Америка поддерживала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому, благодарны за двухпартийную поддержку. Она была, и я очень благодарен, что она продолжается. Но президент Байден не смог положить конец этой в****. Я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Думаю, в этом и будет главное отличие", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

Но и с Трампом не все в порядке. "До того, как Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет, но этого не произошло", - добавил президент Украины.