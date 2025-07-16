Чехия, Венгрия, Франция и Италия отказались оплачивать американское оружие для Украины

Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО оружия из США для передачи Украине, заявил чешский премьер Петр Фиала. При этом страна будет помогать, но сосредоточится на других проектах, например по отправке боеприпасов.

Чехия не единственная страна, отказавшаяся закупать американское оружие для Украины. Это объявили Венгрия, Франция и Италия. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал государства Европы развивать собственную военную промышленность.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о достигнутом соглашении между США и странами НАТО, по которому США будут производить оружие, а страны Европы закупать его и отправлять Украине.

Точную политико-экономическую оценку этому дал политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. По его мнению, это означает, что странам ЕС придется финансировать продолжение военного конфликта, который ведет Украина, и ради этого влезть в долги.

На данный момент подтвержденная информация об участии в этой программе есть только по Германии и Норвегии. Издание Politico пишет, что идея соглашения принадлежит в основном Германии. Ожидается, что примут участие еще Британия и Нидерланды, а также четыре страны Северной Европы.