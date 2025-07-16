16 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Нужна пояснительная бригада": Мизулина раскритиковала закон о штрафах за поиск экстремистского контента

В СМИ и соцсетях бурно обсуждается законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов, а также за рекламу VPN-сервисов. Предложение настолько сырое и пространное, что сами законодатели не могут четко объяснить – за что будут штрафовать, а за что – нет. Даже сторонники жесткого регулирования интернета со стороны властей критикуют инициативу.

Так, общественница и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина пишет: "Сейчас федеральный список экстремистских материалов насчитывает 5473 позиции: от жестокого контента с видео убийств мигрантов и лиц разных национальностей, до мемов и треков отдельных иноагентов, картинок про рассовое превосходство, рисунков со свастиками и так далее. Каждый гражданин должен с этим списком ознакомиться или как? Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов?".

"Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов <…> также рискует получить штраф", - добавляет Мизулина.

Впрочем, тут депутаты уже подсуетились. "Во втором чтении могут добавить уточнение "за исключением спецслужб" — для случаев, когда сотрудникам потребуется доступ к материалам на запрещенных платформах", - пояснил "Звезде" зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Но тогда депутатам стоит и себя внести в число исключений. "Кстати, и сами депутаты не смогут ничего сделать с обращениями граждан, которые сообщают им о сообществах, где призывают к убийству на расовой почве, обсуждают диверсии в отношении участников СВО или пропагандируют нападения на школы. Ведь они нарушат закон, открыв ссылку из обращения. Умышленно", - заключает Мизулина.

Она добавила, что в ситуации с этим законопроектом "нужна пояснительная бригада".

Теги: екатерина мизулина, законопроект, госдума


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