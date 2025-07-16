В Кемеровской области молния убила рыбака

Еще одна смерть от удара молнии за последнюю неделю – в Кемеровской области погиб рыбак.

37-летний Денис рыбачил с друзьями на озере у поселка Березовая грива. Во время начавшегося ливня молния ударила в мужчин, двое друзей погибшего выжили, потому что были в резиновых сапогах, передает Shot.

Ранее молния убила трех человек на пляже в Тульской области. Сообщалось, что несколько человек пострадали и были госпитализированы. Очевидцы рассказывали, что на погибших, находившихся на пляже, не было обуви, тогда как выжившие отделались испугом благодаря резиновым сланцам.