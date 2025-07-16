В Минобрнауки захотели контролировать стоимость обучения в ВУЗах

Заместитель министра образования и науки России Андрей Омельчук считает, что министерству надо разрешить контролировать стоимость обучения во всех вузах страны.

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"С точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания были аргументированы логики ценообразования, конечно, наделение Минобрнауки полномочиями с точки зрения общего регулирования стоимости обучения в вузах — нам кажется, было бы логичным", - приводит РИА Новости слова Омельчука, сказанные на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Ранее медицинские вузы России подняли стоимость обучения студентов по базовым специальностям. В числе подорожавших направлений обучения – "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" и "Фармация". В среднем цены выросли на 10-12%, но в некоторых университетах расценки подросли на 30-35%.