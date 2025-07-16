Москва просит все стороны надавить на Киев, чтобы состоялись новые переговоры - Кремль

Москва призывает все стороны оказать давление на Киев, чтобы новый раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее российские власти заявляли, что готовы к третьему туру переговоров и ждут от Украины согласования даты встречи. О том же говорила и Турция, которая выступает как площадка для переговорного процесса (там проходили встречи в мае и в июне).

Тем временем в СМИ появились версии о возможной смене состава переговорщиков с украинской стороны. Это может быть связано как с тем, что в Киеве считают свою делегацию слишком высокопоставленной по сравнению с российской, так и с тем, что буквально прямо сейчас в высшем руководстве Украины идут кадровые перестановки – накануне сменился премьер-министр, президент Владимир Зеленский анонсировал структурные изменения в правительстве.

Договоренности, достигнутые в ходе первых раундов переговоров, соблюдаются.