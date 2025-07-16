Уральского бойца, потерявшего речь на СВО, отказались увольнять из армии

Боец из Екатеринбурга, потерявший речь в зоне СВО, не может добиться увольнения из армии. В ситуации решил разобраться депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, во время службы "за лентой" у уральского контрактника случился инсульт, после которого тот потерял речь. По данным Иванова, разговаривать боец не может и по сей день, и с таким состоянием здоровья служить проблематично. Однако уволить из армии его не могут, потому что он не прошел военно-врачебную комиссию.

"ВВК он не прошел, потому что, по мнению специалистов, он не долечен. А долечить не могут, потому что неврологи отправляют его к психиатрам, а те разводят руками, мол, не наш профиль, и возвращают обратно к неврологам. Причем все шаги подтверждены документами с печатями. Замкнутый круг, все как бы правы. Крайним оказался боец", - отметил депутат.

Он направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны и пообещал разобраться в ситуации.

"Потому что это ненормально, когда потерявший речь участник СВО продолжает нести военную службу, потому что по документам иначе никак", - заключил Максим Иванов.

Накануне он рассказал о другом случае, когда тяжелораненый боец СВО из Свердловской области 19 месяцев не мог добиться страховых выплат.